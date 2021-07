Auto contro un camion in tangenziale: gravissimo il conducente della vettura

UDINE - Un'auto si è scontrata questa mattina, venerdì 9 luglio, attorno alle 7 contro un camion in tangenziale Sud: l'automobilista è ricoverato in gravissime condizioni. L'incidente ha provocato lunghe code in direzione casello di Udine Sud. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi dei soccorsi meccanici. Nell’impatto sono stati divelti circa 30 metri di barriera centrale. A metà mattina c'erano ancora rallentamenti.