VENEZIA - Un flop? Si possono trovare tante spiegazioni - è Ferragosto, le famiglie sono in ferie, i ragazzi pure - ma il dato è innegabile: il primo giorno di apertura dei centri vaccinali del Veneto ai giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni non ha sortito gli effetti sperati: non c'è stata ressa, non ci sono state code. La corsa al vaccino semplicemente non c'è stata. E i numeri lo dimostrano.



La fonte è il bollettino quotidiano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati