Trucco del club vacanze, psicologo e consulente finanziario rinviati a giudizio

GORIZIA - Uno psicologo ed un consulente finanziario sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni di un pensionato 70enne e quindi, al termine delle indagini preliminari, rinviati a giudizio dal Tribunale di Gorizia. I due, residenti rispettivamente tra le province di Venezia e Padova, quali dipendenti di un’agenzia viaggi con sede operativa nel padovano, sono ritenuti responsabili di aver indotto in errore un pensionato goriziano facendogli sottoscrivere un contratto che lo avrebbe obbligato al pagamento di 15.400 euro senza alcun servizio turistico in cambio laddove il contratto sottoscritto ad insaputa dell'uomo era un contratto di acquisto di una multiproprietà. I finanzieri della Compagnia di Gorizia, a seguito di indagini delegate dal pm Andrea Maltomini, hanno denunciato lo psicologo e il consulente.



LA VACANZA PREMIO

Il trucco è consistito nella convocazione del pensionato, accompagnato dalla moglie, in un hotel di Udine per ritirare una "vacanza premio" per tutta la famiglia e valutare l'iscrizione ad un club vacanze per beneficiare di ulteriori offerte. L'anziano era stato invitato in un hotel della provincia di Udine per ritirare un viaggio premio e valutare l'iscrizione a un "club vacanze", per beneficiare di ulteriori offerte, versando 3.700 euro. Le indagini della Gdf hanno portato al sequestro di documentazione dal cui esame si è risaliti a ulteriori 668 persone di tutta Italia che tra il 2014 e il 2017 avevano subito i medesimi raggiri.

