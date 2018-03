Dimentica la sigaretta accesa: incendio Muore un anziano, si salva la moglie

VENEZIA - Un uomo è morto, stamane, per un incendio in abitazione a Musile di Piave nel veneziano. Si tratta di Aldo Garatto, 90enne. L'uomo dormiva al piano terra: le fiamme sono divampate per una sigaretta dimenticata accesa o per lo sversamento delle braci di uno scaldino. L a moglie Letizia dormiva al piano di sopra si è salvata perchè raggiunta solo dalle esalazioni ed è ricoverata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e le forze dell'ordine che stanno ricostruendo le cause dell'accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA