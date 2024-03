VENEZIA - Umberto Tozzi con le sue iconiche canzoni da "Ti amo" a "Gloria", solo per citarne un paio, festeggia i 50 anni di carriera con un tour che l'artista ha già annunciato essere l'ultimo della sua carriera. Si esibirà quindi anche a Venezia, in Piazza San Marco, il prossimo 7 luglio. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: «Siamo davvero felici di onorare un grande artista con un concerto in piazza San Marco».