Umana, assalto decisivo alla finale-scudetto: ingresso gratis al Taliercio contro Ragusa

Sarà la bella in programma sabato alle ore 18 al Taliercio di Mestre a decidere chi accederà alla finale-scudetto femminile e affronterà la Famila Schio tra Umana Venezia e Ragusa.La serie è tornata in parità dopo il vantaggio iniziale delle orogranata che si erano portate sul 2-0 grazie ai due match casalinghi ottimamente condotti. La doppia trasferta in Sicilia, però, non ha portato fortuna alle ragazze di coach Andrea Liberalotto che si sono viste raggiungere sul 2-2.L'Umana è ora impegnata a conquistare la vittoria più importante, quella che garantirebbe il faccia a faccia con le scledensi per la conquista dello scudetto tricolore.Purtroppo l'Umana non potrà contare sull'apporto di Joele Anderson partita dagli States ma che non ce la farà ad essere del match.Capitan Debora Carangelo è pronta a guidare le orogranata al successo che vale la sfida scudetto.E per far sentire ancor più la vicinanza degli sportivi alle ragazze al Taliercio è previsto l'ingresso gratuito per tutti.