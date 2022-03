Trenta ore di viaggio e arrivo sotto la neve: due tonnellate di "aiuti" per i profughi ucraini arrivati a destinazione

MESTRE - Più di trenta ore di viaggio: un percorso lungo tra neve, qualche difficoltà alle frontiere e la stanchezza che negli ultimi chilometri si è fatta sentire. Ma alla fine ce l'hanno fatta a raggiungere Chisinau, la capitale della Moldavia meta di arrivo delle due tonnellate di medicinali, abiti, cibo e coperte che i volontari del Gruppo di lavoro di via Piave di Mestre hanno raccolto per i profughi fuggiti dall'Ucraina e accolti in una parrocchia ortodossa moldava. Un viaggio lungo 1800 chilometri iniziato dal Negozio Piave 74, sede dell'associazione mestrina, martedì 1 marzo alle 21.30 e concluso, sotto una neve battente, alle 3.30 di oggi, 3 marzo, quando la montagna di prodotti di prima necessità è giunta a destinazione. Il furgone pieno zeppo ha attraversato la Slovenia, l'Ungheria passando vicino a Budapest, la Romania transitando per la Transilvania fino all'ingresso in Moldavia all'una e 20 di questa notte.

Alla guida Fabrizio Preo, tra gli animatori del Gruppo di lavoro di via Piave, un altro volontario e Ludmila Pasa, moldava da anni residente nel Veneziano, che ha fatto da ponte tra quello che succede nei paesi vicini alla guerra e Mestre. Fondamentale il suo ruolo alla frontiera moldava quando sono sorti alcuni problemi nel fare entrare il convoglio umanitario. Il mezzo carico di merce è stato infatti pesato e scannarizzato e grazie alla conoscenza della lingua e alla diplomazia di Ludmilla, i volonmtari sono riusciti a superare le difficoltà iniziali e a proseguire il viaggio.

Ora sono nella parrocchia ortodossa di Chisinau ed hanno scaricato scatoloni e sacchi che i volontari avevano ordinatamente confezionato e caricato. Giusto il tempo di riposarsi qualche ora e domani mattina, 4 marzo, rientreranno alla base a Mestre. La raccolta delle due tonnellate di generi umanitari è nata spontanea ed hanno collaborato veramente in tantissimi da Venezia, dal Veneto, ma anche da fuori regione. Era bastato l'appello lanciato dal Gruppo di lavoro di via Piave alla manifestazione di sabato scorso contro la guerra in Ucraica in centro a Mestre, perché una folla collaborasse per aiutare i profughi fuggiti in Moldavia. Così tanta generosità che in poche ore si sono raccolte due tonellate di materiale ora a disposizione dei rifugiati, per la maggior parte mamme e bimbi, fuggiti alla guerra e accolti in Moldavia.