VENEZIA - Un cliente ubriaco che vuole bere, il barista che gli nega l'ultimo bicchiere. E finisce a botte. Succede in Campo Manin alle tre di notte fra venerdì e sabato. La lite è talmente violenta che deve intervenire la polizia per riportare la calma. Protagonisti due stranieri, entrambi in regola con il permesso di soggiorno, un sudamericano di 34 anni, e il titolare di un locale, un iracheno 32enne.

Follia a Venezia

È stato il primo a chiamare il 113 affermando di essere stato aggredito e di lamentare dei dolori tanto da chiedere l'intervento dell'ambulanza. Una versione che è stata parzialmente confermata dal commerciante, il quale ha ammesso di essere stato un po' brusco, non certo di averlo picchiato, spiegando anche il motivo. L'uomo era in preda ai fumi dell'alcol e pretendeva comunque di bere ancora. Quando gli è stato negato l'acquisto di una bottiglia ha cominciato a inveire a insultare, e prima che combinasse qualche guaio è stato buttato fuori.

Il sudamericano era palesemente alterato ma non mostrava alcuna lesione significativa. In ogni caso ha voluto andare al pronto soccorso per farsi refertare. L'episodio ha creato un certo trambusto in campo più che altro per le grida e gli insulti che sono scaturiti nel parapiglia.