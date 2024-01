Venezia. Il padre perde l'equilibrio e cade in acqua, il figlio si tuffa per salvarlo: recuperati vicino al Ponte dei Sospiri

VENEZIA - Due persone sono finite in acqua nei pressi del Ponte dei Sospiri.

Sono stati soccorsi a seguito di una segnalazione pervenuta al 113, nella serata di ieri, martedì 2 gennaio. È dunque intervenuto l’equipaggio di una Volante Lagunare della Questura di Venezia.

Immediatamente giunti sul posto, gli operatori hanno trovato il conducente di un’imbarcazione che stava tentando di dare ausilio ad uno dei due malcapitati. A quel punto i poliziotti della Volante Lagunare sono prontamente intervenuti a prestare soccorso riuscendo a recuperare entrambi gli uomini.

Gli stessi, padre e figlio turisti in visita a Venezia, hanno riferito agli agenti che il primo avrebbe perso l’equilibrio cadendo in acqua mentre camminava in prossimità del bordo delle fondamenta ed il figlio, a quel punto, si sarebbe tuffato nel tentativo di soccorrerlo.

I due uomini sono stati quindi invitati dagli operatori a togliersi immediatamente gli abiti fradici per evitare di incorrere in rischi ipotermici e, in seguito, avvolti con coperte termiche.

Sul posto sono successivamente intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche personale del SUEM il quale ha provveduto ad accompagnare i due turisti presso il locale nosocomio per accertamenti.