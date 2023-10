VENEZIA - Capita anche di perdere la nave, come chi si lascia scappare il treno sotto gli occhi, o il pullman di linea o, ancora e nel caso di Venezia, il battello. Certo una nave da crociera è un po' più complicato perderla perché ci sono procedure da seguire per il check-in, per il carico dei bagagli per i biglietti. Ma a Venezia è successo, anche perché in questo caso si trattava di una sosta breve e non della partenza di una crociera.

LA STORIA

Un arzillo turista inglese, che nonostante l'età nei suoi giri viaggia non accompagnato, si è disorientato vagando per il centro di Venezia e ammirando le sue bellezze. Fermandosi davanti a questo e a quel monumento, sono talmente tanti da ammirare, non si è accorto che il tempo passava e ha finito col perdere la nave da crociera sulla quale viaggiava in giro per il Mediterraneo, e nonostante il comandante abbia ritardato nel mollare gli ormeggi proprio per aspettare il turista, nella speranza che si facesse vivo. In serata le forze dell'ordine veneziane hanno intercettato il passeggero, gli hanno prestato assistenza, e hanno identificato la compagnia e i suoi raccomandatari marittimi locali; poi lo hanno accompagnato con il motoscafo alla stazione di Polizia di Frontiera dove lo hanno consegnato al rappresentante della compagnia di navigazione. A quel punto il turista è stato sistemato in un hotel in terraferma, ha ricevuto ulteriore assistenza medica da parte del personale sanitario della Cri di Mestre, gli hanno fornito abbigliamento di ricambio ed infine, il giorno successivo, dopo il riscontro dell'idoneità al viaggio, lo hanno accompagnato al porto di Dubrovnik in Croazia dove ha potuto riprendere la nave e proseguire la crociera. Tutto è bene quel che finisce bene e l'Associazione Agenti Raccomandatari e Mediatori Marittimi del Veneto ringrazia tutte le forze dell'ordine, le autorità locali, e la Cri per i tempestivi interventi assicurati al passeggero, esprimendo plauso e compiacimento dei propri associati e della compagnia di navigazione per il sinergico coordinamento delle varie attività e competenze.