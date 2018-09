JESOLO - Una anziano è deceduta a seguito di un malore in acqua nella spiaggia di Jesolo. La vittima è un turista austriaco di 88 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava a circa 20 metri da un pontile, in una situazione di bassa marea. È stato visto in difficoltà, probabilmente proprio a causa di un malore. I bagnini sono accorsi subito per recuperarlo, mentre veniva allertato il 118. Portato a riva gli sono stati praticati gli interventi di rianimazione, ma per il turista non c'è stato nulla da fare. Sul posto la Guardia Costiera di Jesolo.

