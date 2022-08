Entra in acqua per fare il bagno, infarto fulminante: turista si accascia e muore

BIBIONE - Entra in acqua per fare il bagno, un turista tedesco in vacanza a Bibione muore per infarto. La tragedia si è consumata oggi pomeriggio, mercoledì 31 agosto, sul litorale di Bibione Pineda. L'uomo, Michael Winkler 75enne turista tedesco, poco prima delle 14 si trovava sulla spiaggia antistante il campeggio Tridente di Bibione Pineda. Avrebbe voluto fare il bagno, ma quando è entrato in mare è stato subito colto da un malore. Se ne sono accorti immediatamente i bagnini della Bibione mare che sono intervenuti lanciando immediatamente l'allarme al team dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i sanitari del locale punto di primo intervento mentre il personale della Bibione mare aveva già avviato le procedure rianimatorie. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita al 75enne non è servito. Il turista tedesco e deceduto per un infarto fulminante che infatti non gli ha lasciato scampo. Era in vacanza con la moglie, la figlia e il genero nel vicino campeggio. Doveva essere per loro una vacanza memorabile purtroppo si è rivelata una tragedia. Gli agenti della polizia locale hanno immediatamente informato la procura di Pordenone che ha disposto la rimozione della salma e il trasferimento nel cimitero di Bibione. Ieri altri due turisti hanno perso la vita per un infarto sul Garda e a Ledro.