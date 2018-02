Troppi camion per il cantiere della Terza corsia: imposto lo stop

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Troppi camion per il cantiere della Terza corsia, ail sindaco blocca il transito dei Tir. Quei continui passaggi di automezzi pesanti che si spostano nei cantieri per la costruzione della Terza corsia della A4, attraverso i centri abitati di, hanno infastidito non poco la popolazione. Così l'Amministrazione Comunale diretta daha convocato, stazione appaltante dei lavori, la Società Tiliaventum scarl, impresa esecutrice dei lavori, e ladi Venezia, che è l'Ente proprietario della strada. Dopo aver segnalato i pericoli per la sicurezza stradale, i disagi per i cittadini e i danni ai fabbricati dei frontisti e al manto stradale, la Giunta comunale ha formalmente chiesto la cessazione immediata del transito degli automezzi pesanti per le frazioni di Fossalta e l’individuazione, altrettanto immediata, di un percorso alternativo per raggiungere i cantieri di lavoro. Laha subito compreso e ha aderito. Così il Sindaco si è recato di persona per sincerasi che gli automezzi pesanti non transitassero più tra i centri abitati di Fratta e di Alvisopoli. A giorni saranno verificati i danni provocati ai fabbricati e al manto stradale. Intanto il primo cittadino fossaltese ha chiesto di concittadini di vigilare sul passaggio dei mezzi.