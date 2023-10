Guasto al passaggio a livello: treni in ritardo e cancellazioni sulla linea Trieste-Venezia

Disagi alla circolazione dei treni si stanno registrando dalle 6 di questa mattina sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia per un guasto agli impianti tra le stazioni di Trieste e Monfalcone.

I treni in partenza e in arrivo a Trieste centrale stanno subendo ritardi

Un convoglio programmato in partenza dal capoluogo giuliano poco prima delle 7 è stato cancellato. Secondo le informazioni sul traffico diffuse da Trenitalia, la circolazione è rallentata per un guasto a un passaggio a livello a Bivio d'Aurisina ed è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

I treni regionali - informa Trenitalia - possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e subire limitazioni di percorso.