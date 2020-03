Trasporto pubblico: ogni notte interventi di igienizzazione su bus, vaporetti e fermate

VENEZIA - Tour de force per il personale delle aziende di trasporto pubbliche veneziane. Se da un lato Atvo e Actv stanno facendo i conti con il calo degli utenti, anche se gradualmente stanno tornando, dall'altro le aziende dei trasporti stanno facendo un grande sforzo per sanificare quotidianamente centinaia di autobus. Autobus Actv e Atvo e flotta acquea, ma anche fermate e luoghi ritenuti particolarmente significativi (come per esempio Piazzale Cialdini e Piazzale Roma nel Comune di Venezia) sono infatti sottoposti ogni notte a interventi di igienizzazione. Tre gli ingredienti principali: una miscela di vapore acqueo a 120°, alcool e cloro nei mezzi Actv e ozono in quelli Atvo. Tecniche diverse, ma ugualmente ritenute efficaci dagli esperti per debellare il virus. © RIPRODUZIONE RISERVATA