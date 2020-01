Venezia. Brugnaro: «Precedenza alle barche elettriche in certi orari»

VENEZIA- «Nelle aree della Laguna abbiamo in mente di creare delle precedenze in certi orari soltanto a barche che navigano in elettrico». Lo ha annunciato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a bordo del primo taxi ibrido entrato in servizio nella città lagunare.



Brugnaro ha ipotizzato che «per raggiungere le isole più lontane si possa usare l'ibrido, per dare più potenza e coprire più distanza, ma nei canali interni si vada a elettrico. Se queste cose funzionano - ha proseguito, facendo riferimento all'imbarcazione - faremo una normativa del comune per trasformare la navigazione a Venezia tutta elettrica. Questa è la risposta che diamo ai cittadini e ai giovani che chiedono di inquinare meno il mondo, di pulire l'aria. Credo che questi siano fatti concreti, che passano sempre attraverso le aziende, gli operatori, le persone per bene», ha concluso. Ultimo aggiornamento: 13:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA