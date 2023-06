Torre di Mosto, mezzo agricolo distrutto dalle fiamme: colonna di fumo nero visibile da chilometri Foto

TORRE DI MOSTO (VENEZIA) - Mezzo agricolo completamente distrutto dalle fiamme. È successo questa mattina a Sant’Anna di Boccafossa, nel territorio di Torre di Mosto. Per cause che sono al vaglio dei pompieri, un trattore che stava lavorando il terreno dove era stata trebbiato il frumento è stato avvolto dal fuoco, che in pochi minuti l’ha divorato. L’alta colonna di fumo nera è stata visibile da decine di chilometri, complice il cielo terso ripulito dalle piogge di questi giorni.

Poco prima delle 11 la chiamata di soccorso ai vigili del fuoco, intervenuti con un’autobotte dal distaccamento di San Donà di Piave che ha raggiunto il luogo non senza difficoltà.

Per accedere all’area agricola i soccorsi hanno dovuto aggirare lo stretto ponte di passaggio, arrivando attraverso il centro di Boccafossa. In poco tempo il fuoco è stato domato, ma il mezzo è andato completamente distrutto.