VENEZIA - Rimane caldo il tema dei tornelli, dopo le perplessità (per non dire contrarietà) di merito esplicitate qualche giorno fa dal ministro Dario Franceschini e, ieri dall'assessore regionale al Turismo, Federico Caner (ne riferiamo a pagina 8 del fascicolo nazionale). Anche il sindaco Luigi Brugnaro, dicendo «nessuno ha la verità in tasca» si è mostrato pronto a nuove soluzioni meno impattanti che si dovessero prospettare, ma nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati