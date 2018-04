Quell'odiosa "cresta" sulla toilette a Torcello: la macchinetta non dà il resto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - La cresta anche sulle toilette pubbliche di: accettano solo 1 euro e mezzo e non danno resto. La denuncia non arriva dal solito turista della domenica, magari uno sprovveduto. Ma da Vittorio Russo, uno dei più famosi tour operator del Veneto. Uno, insomma, che Venezia la conosce bene. E che ormai non si stupisce più di nulla, o forse sì. Ecco cosa ha segnalato con una lettera al sindaco Luigi Brugnaro.«Domenica 22 aprile nel pomeriggio - racconta - accompagnavo un importante gruppo culturale di visitatori italiani a Torcello e recandomi ai servizi mi son reso conto che uno dei due esistenti era chiuso e nell'altro c'era una lunga coda di italiani e stranieri (comprensibilissimo di domenica con bellissima giornata), mi sono inserito dietro ad un giovane papà con un simpatico bambino aspettando il mio turno. Nel contempo ho notato alcuni turisti stranieri (molto più vicini all'entrata) entrare ed uscire poco dopo imbestialiti borbottando tra di loro alterati e mi è parso di capire ...perfino nelle chiese sono ladri.... Per deformazione professionale, mi sono avvicinato a chiedere cosa era successo e se potevo aiutarli. Per tutta risposta mi hanno detto di entrare e vedere e si sono allontanati continuando a sbraitare»...