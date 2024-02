Atti osceni nei bagni del giardino pubblico frequentato da bambini: denunciati due uomini

TRIESTE - Ancora un episodio di atti osceni nei bagni pubblici del giardino "de Tommasini", il polmone verde della città frequentato da moltissime famiglie con bambini. In seguito ad una segnalazione giunta alla Polizia locale sulla presenza di un sospetto viavai di adulti all’interno dei bagni pubblici in questione, gli agenti in borghese si sono recati sul posto per presidiare e verificare l’attività segnalata.

Sin da subito hanno focalizzato l’attenzione su un uomo che stazionava su una panchina nei pressi dei servizi igienici, il quale appariva alquanto guardingo e in palese attesa di qualcuno, continuando a guardarsi intorno per accertare di non essere notato. Poco dopo è giunto, nei pressi dei bagni pubblici, un altro uomo che, prima di accedere ai locali, incrociato lo sguardo con l’altro individuo, ha fatto un gesto del capo che pochi dubbi ha lasciato riguardo alle sue reali intenzioni. Infatti i due, una volta accertato di non essere notati ed aspettato il momento giusto, data la presenza di numerosi utenti nelle imminenti vicinanze, tra i quali molti minori, si sono appartati all’interno dei bagni. Poco dopo sono stati raggiunti dagli agenti e sorpresi a compiere espliciti atti sessuali e, una volta ricomposti, sono stati accompagnati al Distretto di via Giulia per gli accertamenti di rito. I due uomini, B.F. di 50 anni e M.A. 59enne) sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di atti osceni con l’aggravante di aver agito in luogo frequentato da minori con il pericolo che gli stessi potevano assistervi.