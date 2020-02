GIUDECCA - Si sono arrampicati fino al terzo piano, hanno sbucciato una banana, se la son mangiata e poi hanno lasciato i loro ricordini in terrazza. Non si tratta di ladri, ma di ospiti ugualmente indesiderati, cioè topi. L'episodio si ripete da circa una settimana nel complesso di case del Comune che si trovano alla Giudecca nei dintorni del civico 95. Il complesso di palazzine si trova poco distante dal centro civico e alcune famiglie hanno notato la presenza dei roditori nelle prime ore del mattino. C'è chi si è accorto del fatto perché alcuni generi alimentari erano stati rosicchiati e chi, invece, ha dovuto fare i conti con alcuni malfunzionamenti alla caldaia. Infatti, più di una famiglia si è trovata di fronte a dover far i conti con cavi rosicchiati ed escrementi all'interno della caldaia. Un danno ben più grave che ha infastidito e preoccupato i residenti. Ancora non è chiaro come mai si sia verificato questo problema, dato che la zona non aveva mai sofferto di tali eventi: «Abito qui da 38 anni - racconta Sabrina -, non mi era mai capitato di vedere una cosa del genere».



DERATTIZZAZIONE

La donna abita al primo piano di una palazzina del complesso e si è trovata una banana sbucciata: «Non avevo posto in frigo, così una sera l'ho lasciata in terrazza assieme ad alcune patate, al mattino il frutto era completamente sbucciato e non c'era più nulla al suo interno, mentre alcune patate erano rosicchiate». Difficile quindi che potessero esser stati gabbiani o comunque uccelli, per questo motivo la signora ha deciso di controllare meglio la terrazza: «Con mio fratello abbiamo verificato e trovato alcuni escrementi di topi all'interno dell'armadio e dentro alla caldaia, fortunatamente però a noi non hanno rosicchiato i cavi». Come lei anche le signore ai piani superiori hanno dovuto fare i conti con il problema dei roditori-arrampicatori, che sono arrivati fino al terzo piano per trovare un comodo riparo. Alcune famiglie si sono decise e hanno chiamato Veritas, che è intervenuta sul suolo pubblico mettendo le scatolette per la deratizzazione: «Ci hanno spiegato che loro possono intervenire solo per strada e non nelle abitazioni - conclude una residente -, ma almeno è meglio che niente».



Tante le ipotesi che avrebbero portato a far arrivare i topi fino alle abitazioni più vicine alla riva, la più plausibile è però rivolta ai danni provocati dall'acqua alta. Infatti, sul lato sud dell'isola, poco più avanti rispetto al complesso di edifici, l'acqua granda di novembre scorso ha abbattuto il muretto. Sul posto di recente sono intervenuti gli operai per risistemare la zona, probabilmente i lavori hanno messo in fuga la colonia di topi che ora è alla ricerca di un posto dove alloggiare. Per le famiglie è un disagio a cui è necessario porre rimedio, perché le preoccupazioni sono tante. Da un lato la poca voglia di trovarsi gli ospiti indesiderati all'interno delle proprie abitazioni, dall'altro la necessità di vivere serenamente anche uscendo di casa, senza il timore di doversi imbattere nei roditori. Un'altra signora ha poi posto un altro problema: «A me non è capitato, per fortuna, ma sono arrivati fino a qui, temo che possano arrivare al vicino asilo nido Gabbiano, dove ci sono i bambini, quindi la derattizzazione è quanto mai necessaria».

Dall'asilo però i genitori non hanno notato nulla di anomalo, e al Comune non è pervenuta alcuna segnalazione.