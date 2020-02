​Tom Cruise è a Venezia per girare Mission Impossible 7 e 8. Ospite all'hotel Gritti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Tom Cruise è a Venezia. La star di Hollywood è arrivata in città ed è pronto per le riprese del film Libra che con tutta probabilità racchiuderà scene che si vedranno all'interno dei capitoli 7 e 8 della saga Mission Impossible.L'interprete dell'agente Ethan Hunt, in forza all'Imf (Impossible mission force), è ospite dell'hotel Gritti. La sistemazione dell'attore non è stata frutto di una scelta casuale, dato che notoriamente egli tiene molto alla sua privacy. Lo specchio d'acqua davanti alla chiesa della Salute, come spiegato dall'ordinanza del Comune, è infatti uno dei luoghi dove avverranno le riprese. L'agente di Mission Impossible avrà quindi la possibilità di tornare rapidamente nella sua sistemazione senza esporsi troppo, una volta terminate le riprese. La scelta del regista Christopher McQuarrie è ricaduta anche su altre zone di Venezia, che saranno teatro di inseguimenti e colpi di scena emozionanti come l'attore americano ha abituato il suo pubblico a vedere.Le scene d'azione si potranno vedere anche a Cannaregio (calle e fondamenta Priuli, Ruga do Pozzi), in campo Santa Maria del Giglio, proprio dove si trova il Gritti, e tra campo Santo Stefano e San Vio. Le riprese inizieranno oggi e dureranno circa due settimane, poi la troupe si sposterà a Roma, per proseguire con le scene italiane del film. La presenza del set a cielo aperto produrrà necessariamente la chiusura di alcuni rii per agevolare le riprese. A Cannaregio, nel rio Priuli-Santa Sofia le rive saranno riservate alla produzione dalle 7 di oggi fino alle 18 di domani, oltre che tra le 18 e le 24 del 29 febbraio prossimo. Per quanto riguarda l'area di Santa Maria del Giglio, per esigenze sceniche sarà allestito un pontone proprio davanti al Gritti.La struttura sarà presente fino a mercoledì 26 o, in caso le riprese si dilungassero, fino al 19 marzo. Anche in quest'area le rive pubbliche saranno riservate alla produzione cinematografica fino alla mezzanotte del 28. Si tratta del pontile Giustinian in Canal Grande, il rio di San Vidal, il rio del Santissimo, il rio di San Vio e il rio de l'Orso, in quest'ultimo caso solo però lunedì 24 e martedì 25. Alla fine di calle Ca' Genova sarà fissato un pontile provvisorio, ancora non è chiaro se solo per garantire l'accesso ai mezzi nautici, o se lo stesso sarà anche utilizzato per esigenze sceniche. Considerato che i set sono impegnativi per una città come Venezia, soprattutto in questo periodo, già in fase di prime trattative e successivamente in conferenza dei servizi - fanno sapere da Ca' Farsetti - si sono concordate modalità il meno impattanti possibili sia in termini di rumori che di viabilità.Ad oggi sono oltre 60 i film e le serie girate in città. Importanti sono le ricadute su territorio oltre alla promozione a livello mondiale, come le centinaia di comparse reclutate, gli spostamenti e i pernottamenti dell'imponente cast, gli artigiani per gli allestimenti e tutti i professionisti coinvolti, come parrucchieri, sarti, tecnici audio e video. A livello istituzionale, con l'importante contributo dato a Vela Spa per l'uso degli spazi in città e in Arsenale (che per la prima volta è utilizzato come cineporto), le entrate dirette sono di quasi 500 mila euro, comprensivi di Cosap e accordi per diritti d'immagine.