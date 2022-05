Cede il tavolo di cemento, due alunne di 9 e 10 anni ferite durante il doposcuola

CALCROCI - Un pesante tavolo in cemento ha ceduto, crollando sulle gambe di due bambine di 9 e 10 anni, che sono state subito portate al Pronto Soccorso di Dolo, per poi essere trasferite a Chioggia. È successo lunedì a Calcroci di Camponogara in un giardino comunale (gestito dalla “Cooperativa Socio Culturale S.C.S.” di Mira) che ospita un corso post scolastico organizzato da un gruppo di cinque Comuni della Riviera del Brenta.

Alla piccola di 10 anni i sanitari hanno diagnosticato una frattura al collo del piede destro, oltre ad una escoriazione al polpaccio; la bambina più piccola se l’è cavata con un “trauma da schiacciamento con lesione cutanea”, guaribile in dieci giorni.

L’immobile che ospita il doposcuola “Giragioca” è stato acquisito dal Comune per finalità sociali a seguito della confisca penale nell’ambito di un procedimento nei confronti di criminalità organizzata di stampo mafioso.