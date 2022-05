Su e Zo per i Ponti, il ritorno dopo due anni con cinquemila podisti Iscrizioni entro domenica 8

VENEZIA - Le iscrizioni in prevendita per la 42. edizione della Su e Zo per i Ponti si chiuderanno a mezzanotte di domani. C'è da affrettarsi, quindi, per partecipare a questa passeggiata di solidarietà, che, dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, torna il 15 maggio con tutto il suo carico sociale, culturale e di sostegno alle missioni salesiane che operano in territori segnati dalla povertà. «Dopo la chiusura delle iscrizioni in prevendita a 8.50 euro - spiegano i promotori del Tgs Eurogroup, di ispirazione salesiana - comunicheremo attraverso sul web e via social se saremo in grado di mettere a disposizione altri biglietti a 9.50 euro il giorno stesso della manifestazione e il loro numero massimo, previa verifica delle preiscrizioni in chiusura e accertamenti con il Comune sull'afflusso massimo consentito».



L'ORGANIZZAZIONE

Dopo aver superato le 10mila presenze nelle scorse edizioni, il Tgs Eurogroup quest'anno tende orientativamente alle 5mila iscrizioni, tutte rigorosamente online. È questa la maggiore sperimentazione di questa edizione. «Per noi è un cambio epocale - racconta Igino Zanadrea, direttore generale del Tgs Eurogropup - In tal modo ha preso forma il controllo completo dei flussi dei gruppi e di chi parteciperà alla manifestazione. Sta funzionando bene: un piccolo contributo che la Su e Zo per i Ponti offre a chi dovrà gestire la sostenibilità dei flussi turistici a Venezia, città che potrà essere davvero sostenibile. Certo, c'è voluto un grande impegno organizzativo e tecnico, ma la risposta è stata forte e molto soddisfacente. Peraltro abbiamo voluto questa innovazione a fini precauzionali, in relazione alle cautele sanitarie. Non solo sappiamo subito quale percorso viene scelto, ma anche l'opzione d'orario delle partenze scaglionate, dal momento che si muoveranno gruppi di 500 persone ogni 15 minuti, per evitare assembramenti nel cuore della città. In tal modo abbiamo testato anche il senso civico delle persone e il risultato è stato gratificante. Il messaggio e i valori insiti nella manifestazione non sono stati distratti dalle nuove modalità e sono rimasti i medesimi: aggregazione, familiarità e Apertura di nuove strade, come recita lo slogan di questa edizione».



I GRUPPI

Già il primo di maggio si era conclusa l'iscrizione dei gruppi. Il più numeroso è risultato l'istituto scolastico Maria Ausiliatrice di Montebelluna, con ben 195 iscritti, vincitore, quindi, del premio in denaro Don Dino Berti, sacerdote carismatico che fu delegato salesiano, fondatore nel 1968 del Tgs e ideatore della Su e Zo per i Ponti nel 1975.

Nel giorno della manifestazione saranno all'opera cento giovani volontari. Due saranno i punti di ristoro, l'uno al porto e l'altro in via Garibaldi. Stanno già arrivando a Venezia 5 bancali di acqua minerale, pari a 7500 bottigliette da mezzo litro. Poi 6mila succhi di frutta, altrettante barrette ai cereali, e medesimo numero di pancake e di merendine. Vi saranno prodotti alimentari anche per affetti da celiachia. Sono state previste 110 transenne, bandiere e due archi gonfiabili per individuare e colorare le partenze. All'arrivo gli Sbandieratori di Megliadino San Vitale, la banda musicale di Tessera e il gruppo folcloristico di danze Passons, di Udine. Per quanto riguarda le partecipazioni, la nuova frontiera del Tgs sono gli studenti universitari, chiamati a raccolta dall'Esu, con un premio dedicato. La relazione del Tgs con i Musei Civici si è tramutata in collaborazione: dal 13 al 15 maggio è stata promossa una Su e Zo per i Musei veneziani, con prezzo d'ingresso scontato per gli iscritti alla manifestazione di domenica. Per l'occasione anche Actv riduce le tariffe: ai partecipanti della Su e Zo un biglietto di andata e ritorno costerà solo 4.50 euro. Anche quest'anno ci sarà il premio Corto in corsa, in collaborazione con gli Amici di Pasinetti. Il ricavato andrà alla missione salesiana di Quebrada Honda, in Perù.