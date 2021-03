«Sto male, non respiro», pastore di 31 anni stroncato nella notte in campagna

PORTOGRUARO - All'improvviso il malore, poi stramazza sul pavimento: "John" muore a 31 anni. La tragedia si è consumata nella notte a Fossalta di Portogruaro. A perdere la vita Ion Iulian Manole, pastore romeno residente a Ponte di Piave.

L'uomo lavorava per la "Allevamento Piave" di Taipana, in questi giorni si trovava con il gregge a Fossalta di Portogruaro. Verso le 3.30 si è alzato dal letto della casa viaggiante per andare in bagno, quando è però tornato è stato colto da un malore.

"Sto male", le poche parole che avrebbe pronunciato per poi stramazzare al suolo. Per il 31enne purtroppo non c'è stato niente da fare: ha smesso di respirare. Per il medico legale Antonello Cirnelli è deceduto per infarto. Sul posto i carabinieri di Villanova con il comandante, il maresciallo Simone Muccin.

Ultimo aggiornamento: 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA