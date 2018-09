di Diego Degan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Sei costole rotte, con versamento polmonare e contusioni in tutto il corpo. L’incidente in cui, domenica pomeriggio, è rimasto gravemente ferito Stefano Bolognese, triatleta rodigino di 54 anni, più che una caduta è stato un massacro. E ora è caccia all’uomo, un chioggiotto, che ha causato l’incidente tagliando la strada dei partecipanti alla manifestazione sportiva, in sella a una bici elettrica.