Pizza in smoking a San Marco, Accorsi si scusa e accusa. E Arrigo Cipriani...

di Davide Scalzotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Potrebbe essere la nuova moda degli influencer: farsi una foto mentre si mangia una pizza in cartone, di notte, nelle più belle piazze l'Italia. Perché no, sarebbe un modo originale per promuovere il Belpaese, tra provocazione e ironia. Di sicuro a livello di comunicazione, l'immagine buca. Ne sa qualcosa Stefano Accorsi che ieri, impegnato in Sardegna sul set della serie tv 1994, ha trovato 5 minuti per rilanciare sui propri social la foto tanto contestata della pizza notturna in smoking, davanti...