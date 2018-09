Turista nuota in Canal Grande: bloccato doppia multa, gli amici si oppongono

VENEZIA - La Polizia locale di Venezia ha bloccato e multato intorno alle ore 2.30 circa, un cittadino lettone di 26 anni, mentre stava nuotando in Canal Grande, nei pressi del Ponte di Rialto. Attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza del Comando del Corpo è stata ricostruita l'intera dinamica del comportamento del turista, che si era tuffato per due volte nel giro di un minuto dalla 'Fondamenta de la Prison' verso il Ponte.



Una volta uscito dall'acqua, gli agenti hanno rilevato che era completamente ubriaco, tanto da avere problemi a stare in piedi. «L'intervento della Polizia Locale si è rivelato piuttosto concitato - afferma il commissario capo Gianni Franzoi - poiché il 26enne si trovava in compagnia di cinque amici suoi connazionali che hanno cercato di opporsi agli accertamenti, determinando anche qualche momento di tensione». Al termine delle operazioni, al giovane è stata comminata una doppia multa: il tuffo gli è costato 450 euro, più altri 102 per ubriachezza. Di quanto accaduto saranno informate le autorità diplomatiche lettoni.

