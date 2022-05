PORTOGRUARO - Nella lite tra due persone durante la festa per le Terre dei Dogi spunta lo spray urticante: in venti rimangono intossicati. Nota stonata per Terre dei Dogi in festa, la manifestazione che ha riportato in centro storico a Portogruaro migliaia di persone nello scorso fine settimana. Il bel weekend ha favorito l'arrivo in massa per l'evento che è ritornato dopo lo stop forzato dalla pandemia.

EPILOGO AMARO

Proprio quando la manifestazione era terminata, verso la mezzanotte tra domenica e lunedì, è nata una diatriba tra un portogruarese e un giovane che aveva con sé una bomboletta di spray urticante. Il giovane ha spruzzato in tre distinte occasioni lo spray tra piazza della Repubblica, l'area dei mulini e piazza Duomo. Nel percorso, una ventina di persone hanno accusato bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie. Malori che fortunatamente sono terminati in meno di un'ora e senza particolari conseguenze per i coinvolti.

INDAGINI IN CORSO

Il portogruarese che aveva cercato di far desistere il giovane a spruzzare lo spray urticante ha allertato i carabinieri di Portogruaro, che hanno avviato le indagini. Gli investigatori diretti dal luogotenente Corrado Mezzavilla stanno ora cercando di dare un nome al giovane autore del gesto sconsiderato. Per questo sono state chieste le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del Comune. Non solo, perché potrebbero risultare utili anche i filmati di alcune attività private presenti nella zona. Se identificato, il giovane responsabile di aver spruzzato lo spray sarà denunciato.

IL PRECEDENTE

Non è la prima che un fatto simile accade a Portogruaro. Nel luglio del 2018 una settantina di persone erano ricorse a controlli medici per irritazioni agli occhi mentre si trovavano al centro commerciale Adriatico. Le indagini congiunte di Polizia e Carabinieri, sulla base anche delle immagini video del circuito di sorveglianza interno, avevano permesso di individuare quattro giovani, uno dei quali quel pomeriggio aveva utilizzato uno spray al peperoncino nei pressi di uno dei negozi del centro commerciale. Gli accertamenti avevano già escluso malfunzionamenti del sistema di aerazione. Nelle immagini gli investigatori hanno visto poi che cinque clienti del centro commerciale, vicini all'area dove era stato spruzzato lo spray, avevano accusato subito un vistoso fastidio, tossendo e portandosi le mani alla bocca.

L'autore materiale del gesto, raggiunto da polizia e carabinieri, ha consegnato spontaneamente una bomboletta spray urticante al peperoncino, che è stata sequestrata. È emerso che il giovane aveva prima rubato la bomboletta nella rivendita di tabacchi presente nella galleria del centro commerciale, per poi utilizzarla spruzzando la sostanza urticante contro le gambe di uno dei tre amici, senza immaginare gli effetti che avrebbe potuto determinare. Ora il nuovo caso in centro storico.