Spinea. Topi a scuola: i piccoli alunni restano a casa

di Melody Fusaro

SPINEA (TREVISO) - Quelli che a settembre sembravano due topolini, a novembre iniziano ad avere l'aria di una colonia annidata nelle intercapedini. Dopo un altro ingresso in classe con gli escrementi di topo e i resti delle loro abbuffate sui banchi e negli armadi, alcuni genitori hanno preso la decisione più drastica: tenere i figli a casa da scuola. Succede alla Goldoni di Spinea, in via Bellini, primaria dell'istituto comprensivo Spinea 1. Come tanti altri istituti, gode di ampi spazi esterni e al piano terra ed è quindi normale intercettare un topolino. «Da mesi segnaliamo la presenza di topi - raccontano alcuni genitori -, ma da settembre la situazione è peggiorata. Da due classi, ora riguarda quasi tutto l'istituto e non ci sentiamo più sicuri a immaginare i nostri figli in quelle stanze tutto il