SPINEA (VENEZIA) - Giornata proficua per i Carabinieri della Compagnia di Mestre, in particolare quelli della Stazione di Spinea hanno arrestato su mandato dell’A.G. unricercato per scontare unapossesso die diNel corso di mirati controlli, la pattuglia di Spinea, insospettita dalla presenza ricorrente di alcuniche stazionava nei pressi di un, ha proceduto al controllo del locatario, sospettato di tenere le fila di una piccola ma fiorente rete di spaccio attiva nello spineense ed in tutta la città Metropolitana.Al termine dei previsti accertamenti si appurava che, su cui gravano precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti, era colpito da Ordine di Carcerazione proprio per reati di spaccio e possesso illegale di documenti ed armi commessi nel 2014. Per lo straniero si aprivano così le porte del carcere, dove dovrà scontare una condanna a poco più di 10 mesi di detenzione.Dinamica simile nelle premesse, leggermente inferiore negli esiti, per i colleghi della Stazione di Martellago, che hanno seguito le mosse di unLe prove sono risultate evidenti al termine della perquisizione: alcuni grammi di Cocaina, Eroina e Marijuana, a testimonianza della diversificazione dell’offerta, e soprattutto una discreta somma di denaro contante, fatto che fa pensare che la maggior parte dello stupefacente fosse ormai stata smerciata. Per l’uomo classe 1988 scattava la denuncia in stato di libertà per possesso ai fini di spaccio, con il sequestro dello stupefacente, del denaro e di tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi.