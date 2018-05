Dimenticano 45mila euro nel bus, autista li trova e li restituisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPINEA - Trovae li consegna alla polizia locale. Singolare avventura per un autista dell'Actv che l'altro pomeriggio verso le 17 aveva terminato il suo servizio con l'autobus di. Scesi tutti i passeggeri l'autista scorge in fondo all'autobus un borsone nero abbandonato. Lo apre e all'interno scopre due scatole di cartone con all'interno una montagna di soldi in banconote da 50, 100, 200 e 500 euro oltre ad alcuni effetti personali. L'autista, che risiede a Mestre, chiude l'autobus e si precipita nel vicino comando di polizia locale che si trova in via Unità 51. A riceverlo il commissario principale Aldo Pagnin il quale coadiuvato dagli ufficiali Ida Niero e Michela Bovo si mette a contare l'ingente quantitativo di denaro. Al termine, la somma di 45.050 euro viene verbalizzata e custodita nelle casseforti del comando. l'ingente somma appartiene a dei commercianti cinesi.