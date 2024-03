SOTTOMARINA - Tragedia di Sottomarina, via libera del vescovo: il funerale sarà celebrato al Mercato ortofrutticolo di Brondolo. In una nota, il vescovo di Chioggia Giampaolo Dianin ha comunicato di aver accolto la richiesta di Fabio Boscolo Scarmanati - che nell'incendio del 24 marzo ha perso la mamma Luisella, il papà Gianni e il fratello Davide - perché le esequie vengano celebrate al Mercato ortofrutticolo di Brondolo.

Le parole del vescovo: «La tragedia che ha colpito la famiglia Boscolo Scarmanati la notte di sabato 24 marzo ha scosso tutta la città, che si è unita al dolore di Fabio e di tutti i suoi familiari».

E prosegue: «Ho accolto, in accordo con il parrco di San Martino, la richiesta di Fabio perché le esequie vengano celebrate al Mercato ortofrutticolo di Brondolo».

Conclude il vescovo: «Non conosciamo ancora la data della celebrazione delle esequie ma in questi giorni particolari per i cristiani, è l'occasione per pregare per Gianni, Luisella, Davide e per tutti i loro cari».