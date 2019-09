Contro lo smog da martedì il via alle limitazioni al traffico in città

di Alvise Sperandio

MESTRE - Da martedì tornano in vigore lema la novità sorprendente è che quest'anno sotto Natale tutti potranno correre senza limiti, anche se l'inquinamento fosse elevato, succeda quel che succeda. Il sindaco Luigi Brugnaro e la Giunta comunale tirano fuori dal cilindro una mossa controcorrente che se farà piacere soprattutto ad ambulanti e commercianti, che tra mercatini e aperture straordinarie nei giorni precedenti il 25 dicembre si giocano gran parte del fatturato del periodo, con tutta probabilità è destinata a far discutere. Non solo perché in controtendenza su quanto si faceva negli anni scorsi, ma anche rispetto alle raccomandazioni degli esperti, da chi se ne intende di qualità dell'aria fino ai medici e sanitari, di tutelare la salute con provvedimenti anche straordinari, se necessario.