Si avvicina troppo al cardano del trattore, 66enne muore straziato

PORTOGRUARO - Straziato dal cardano del trattore mentre taglia la legna. La tragedia in cui ha perso la vita Federico Murarotto di Portogruaro si è consumata oggi pomeriggio. L'uomo, 66 anni, titolare dell'omonimo bar di Lison, verso le 16 stava tagliando della legna approfittando della chiusura del locale.



Dopo aver collegato il cardano del trattore alla spacca legna, Murarotto ha iniziato l'operazione. Tutto si è consumato in un attimo. Avvicinandosi al cardano, il 66enne è rimasto impigliato con il giubbotto alla macchina operatrice. Inutile per lui cercare di staccarsi: è deceduto a causa dei traumi riportati nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, avvisati dai famigliari. Ultimo aggiornamento: 17:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA