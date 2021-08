VENEZIA - Vacanza veneziana per la sempre bellissima Sharon Stone. L'attrice americana in questi giorni è a Venezia per una vacanza. E' stata lei stessa a pubblicare tre sue foto su instagram. L'attrice, che ha compiuto 63 anni lo scorso marzo, ha pubblicato le sue foto a bordo di un taxi che freccia in laguna da sola e assieme al suo amico stilista Paris Libby.

Sharon Stone e Paris Libby