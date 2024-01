Sulla motonave diretta in Grecia con un carico di 25 mini lingotti d'oro e un po' troppo denaro contante

VENEZIA - Sequestrati 25 mini lingotti d'oro ad un passeggero della Motonave Ariadne in partenza da Venezia per la Grecia. Il sequestro è fra quelli messi a segno nel 2023 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza. L'operazione è stata svolta nell'ambito dei controlli sui passeggeri in imbarco è l'attenzione è stata posta nei confronti di un tedesco che è parso particolarmente nervoso. È stato così deciso di procedere alla verifica dei bagagli dell'uomo, scoprendo i 25 mini lingotti d'oro equivalenti ad un valore nominale di 48.377,50 euro e anche di denaro contante (franchi svizzeri ed euro) per 3.989,46 euro.

Le altre "soperte" del 2023

Nel corso dell’anno appena concluso, nell’ambito dei circa 1.500 interventi eseguiti nei confronti dei passeggeri in arrivo e partenza dagli scali aereoportuali lagunari (“Marco Polo” di Tessera e “Giovanni Nicelli” al Lido) nonché dalle banchine di Marghera e Fusina, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia hanno intercettato oltre 17 milioni di euro di valuta non dichiarata, elevando, unitamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, sanzioni amministrative per oltre 340.000 euro e sequestrando oltre 300.000 euro.

In aeroporto, tra i sequestri più significativi vi sono i titoli rinvenuti ad un cittadino etiope proveniente da Dubai con oltre 200.000 euro in assegni oppure i 150.000 euro in contanti in possesso di un cittadino italiano diretto ad Hong Kong per l’acquisto di diamanti presso una delle fiere del settore più note a livello mondiale.

La modalità di occultamento più utilizzata è quella di nascondere il denaro tra gli indumenti all’interno di bagagli, borse e zaini portati al seguito; non sono, però, mancati rinvenimenti di denaro occultato anche nella biancheria intima indossata o nelle scarpe, scovato, in più di una circostanza, grazie al fiuto di Josie, un pastore tedesco del Corpo in forza al Gruppo di Tessera, addestrato proprio a rinvenire banconote.

I risultati ottenuti sono frutto del Protocollo d’Intesa sottoscritto, a livello nazionale, fra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, finalizzato a migliorare il coordinamento delle attività nel territorio di competenza.