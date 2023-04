SANTA MARIA DI SALA - Un malore improvviso, i soccorsi immediati, ma è stato tutto inutile. Maurizio Corò, 65 anni, è morto domenica sera all'improvviso per un malore nel soggiorno di casa sua. Immediatamente i familiari hanno chiamato il 118, giunto sul posto con un'ambulanza nel giro di pochi minuti, ma i sanitari non sono riusciti a far ripartire il cuore dell'uomo, che ormai aveva perso i sensi. Alla fine, ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso.

VOLONTARIATO

Corò era molto conosciuto a Santa Maria di Sala e in particolare nella frazione di Stigliano, dove viveva con la famiglia. Ma soprattutto era conosciuto e stimato in paese per il suo impegno come volontario dell'Associazione Labs-Laboratorio Solidale Onlus, per la quale, già prima dell'emergenza legata alla pandemia da Covid-19, prestava servizio come addetto al trasporti degli anziani che avevano bisogno di raggiungere l'ospedale o qualche ambulatorio per visite mediche, analisi del sangue e altri accertamenti diagnostici. Ultimamente Corò dava una mano al Comune nel settore delle manutenzioni, ma anche per il taglio dell'erba e altri progetti legati al sociale e ai lavori pubblici.

LA SINDACA

«Una grande perdita: Maurizio era molto attivo, un vero punto di riferimento per il nostro gruppo, sempre disponibile, discreto, umile e pacato»: così lo ricordano i componenti del direttivo dell'associazione di volontariato a cui Corò aveva prestato per molto tempo i propri servizi come volontario. Il cordoglio giunge anche dalla sindaca di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi. Corò lascia la figlia Consuelo, con Florin e Samuel, il figlio Giacomo, Susanna, il fratello Esterio, gli amici e parenti. I funerali si terranno giovedì, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Stigliano.