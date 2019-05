Tornano a Venezia le spoglie di Santa Lucia: erano "in prestito" in Puglia

BRINDISI - Le spoglie di Santa Lucia tornano a Venezia. La teca di cristallo che le conserva è già in viaggio dalla Puglia verso la chiesa di San Geremia. Le spoglie della Santa erano state "prestate" a Erchie, un paese in provincia di Brindisi, dove erano giunte il 24 aprile per la solenne Ostensione delle spoglie di Santa Lucia e Sant'Irene, richiamando migliaia di persone. Le due sante sono state al centro di 11 giorni di festeggiamenti civili e religiosi nel Santuario di Santa Lucia e nella Chiesa Madre, uno di fronte all'altra nella piazza principale, diventata meta del pellegrinaggio di fedeli. Conclusa l'Ostensione, Santa Lucia sta tornando a Venezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA