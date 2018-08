Blitz dei vigili nell'isola di Sant'Erasmo, è un macello: 1700 euro di multe

VENEZIA - Blitz della polizia locale veneziana nell'isola di Sant'Erasmo, l'isola degli orti nella Laguna nord. Ed è stato un macello. Una sessantina i veicoli controllati: otto con la revisione scaduta, uno che circolava senza assicurazione e un altro con l'assicurazione scaduta: è questo il bilancio dei controlli del rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada effettuati questa mattina nell'isola di S. Erasmo da 6 operatori della Sezione di Murano della Polizia Locale di Venezia , supportato da personale della Sezione del Lido di Venezia.



Per i due veicoli non assicurati è scattato il fermo del mezzo, che è stato affidato in custodia al proprietario. Sono state quindi elevate sanzioni amministrative per un ammontare di 1696 euro.

Sant'Erasmo, la seconda maggiore isola della Laguna per estensione, agricola e selvaggia pur trovandosi a un trar di sasso da Venezia, ha poco più di 500 abitanti.