SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - San Michele al Tagliamento. Malore improvviso in auto, 50enne in arresto cardiocircolatorio: i passanti danno l'allarme. Un uomo di circa 50 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico oggi, mercoledì 23 agosto, per un grave malore al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio. È successo a San Michele al Tagliamento, in piazza Guglielmo Marconi.

L'uomo era all'interno di un mezzo quando le persone che si trovavano nello slargo si sono accorte che stava male.

I soccorsi

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un automedica provenienti da Latisana. Il personale medico infermieristico, giunto sul posto, ha avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, che sono continuate fino all'arrivo nel pronto soccorso dell'ospedale di Latisana dove il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. Per lui sarà sarà disposto un successivo trasferimento all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.