Rivoluzione a San Giuliano: 15 nuovi capannoni al posto dei vecchio

di Elisio Trevisan

MESTRE - Ogni tassello è andato al suo posto e il sindaco Luigi Brugnaro è pronto a presentare il progetto di riqualificazione dell'area di San Giuliano. Significa che dentro c'è tutto: la sistemazione delle società sportive della punta, l'infrastrutturazione del Parco per ospitare i grandi eventi come i concerti, il destino del canile, il nuovo ponte ciclo pedonale sopra al canal Salso per collegare il Parco con la pista sul ponte della Libertà per Venezia, il completo rifacimento della riva dove operano le ditte di trasporto e nautiche. Uno dei punti fondamentali del progetto di riqualificazione dell'area è proprio quest'ultimo perché la demolizione dei vecchi capannoni che ospitano le attività economiche e il ridisegno di tutta la zona permetterà di allargare il Parco fino alla riva del canal Salso.