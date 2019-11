«Ho dolori allo stomaco», muore in farmacia davanti al figlio 24enne

di Fabrizio Cibin

Colta da malore, muore in farmacia davanti agli occhi del figlio. Una tragedia che ha scosso la città, quella che si è consumata nel tardo pomeriggio di giovedì all’interno della farmacia Quintavalle a Mussetta. Una 52enne è mancata per un improvviso malore, mentre stava attendendo il suo turno per ritirare dei farmaci, dopo essere stata dal medico.