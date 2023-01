SAN DONA' - «Inizialmente pensavo ad uno scherzo, quando mi sono girata e ho visto il coltello mi sono pietrificata dalla paura». Esce dal locale e viene rapinata a San Donà. Notte di San Silvestro completamente da dimenticare per una sandonatese. Lei è Martina Camani, nota assicuratrice in città, che sabato notte, attorno alle 3, è stata rapinata da un ragazzo di circa 25 anni in pieno centro cittadino. «Erano le 3 racconta la donna, comprensibilmente spaventata per l'accaduto erano uscita da un locale per recuperare la mia auto parcheggiata nella zona di via Aquileia, vicino al ponte della Vittoria.

Rapina a San Silvestro

Dal nulla ho sentito una voce alle mie spalle: un ragazzo italiano, credo sui 25 anni, in bicicletta, che mi chiedeva di dargli i soldi. Inizialmente pensavo fosse uno scherzo, con gli amici avevano appena festeggiato il nuovo anno». E invece non appena la donna si è girata, si è ritrovata il giovane con una lama in mano. «Sarà stata lunga 15 centimetri prosegue Martina Camani , a quella vista mi si è gelato il sangue. Mi chiedeva i soldi per sua figlia in Albania, ovviamente una scusa. Ho accelerato il passo per arrivare alla macchina velocemente ma lui mi seguiva, alla fine mi ha strappato la borsa ed è scappato». In questo modo l'uomo si è impossessato dei documenti (ritrovati ieri e lo stesso vale per la borsa), di una carta di credito, del cellulare e di alcune decine di euro mentre la donna è tornata nel locale per chiedere aiuto agli amici con i quali ha allertato i carabinieri intervenuti immediatamente.

«Per fortuna avevo le chiavi dell'auto in mano conclude la professionista altrimenti le avrei perse. Non pensavo di poter vivere una situazione simile nella mia città». Ieri la donna ha formalizzato la denuncia, gli uomini dell'Arma sono al lavoro per rintracciare il rapinatore. G.Bab.