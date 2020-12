Salta lo "Stop" e centra un auto: in tre volano nella scarpata

L'auto che salta lo "stop" e centra un utilitaria:in tre finiscono all'ospedale. Lo schianto è successo verso le 15.30 all'incrocio tra la Jesolana e la Strada Metropolitana 68, a Sindacale di Concordia Sagittaria. Tutto è al vaglio dei carabinieri della Radiomobile, intervenuti per i rilievi, ma secondo una prima sommaria ricostruzione pare che una Mercedes con a bordo una coppia di anziani, che proveniva a Concordia, non abbia rispettato lo "Stop" finendo contro un'utilitaria che proveniva da La Salute. L'impatto è stato devastante, tanto che le due auto sono volate nella scarpata laterale. Per riuscire a liberare le tre persone sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. I tre sono rimasti feriti e quindi accompagnati al Pronto soccorso di Portogruaro per essere sottoposti alla diagnostica. Inevitabili i disagi alla viabilità per permettere le operazioni di soccorso che si sono concluse verso le 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA