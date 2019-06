Salone al gran finale: tanta folla e due maxi yacht venduti

di Raffaella Vittadello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Quindicimila accessi, due lussuosi superyacht già venduti, un via vai continuo nell'area prova per le contrattazioni su altre imbarcazioni, da quelle tradizionali e più piccole, ad altre di valore più impegnativo. Ma anche la presenza, più o meno in incognito, del Gotha dell'imprenditoria del settore nautico, assicurativo, del credito e non solo, che soprattutto nell'area ristoro, approfittando dell'impareggiabile scenario al momento del tramonto, coglie nel rito dell'aperitivo...