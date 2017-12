Arriva Pepper, il segretario robot 4.0 che capisce parole ed emozioni

di Raffaele Rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Si chiamaed è unumanoide che interpreta le emozioni e può diventare un assistente perfetto per chi svolge un lavoro professionale come quello dell'avvocato o del commercialista, garantendo la stessa assistenza che potrebbe fornire una persona in carne ed ossa. È stato lui, ilbianco, con gli occhi che si illuminano e che gesticola quando parla ma sa anche cantare e creare basi musicali, il protagonista della tavola rotonda dei giorni scorsi al centro congressi dell'Nh. Alla seduta oltre 500 commercialisti ed esperti contabili della provincia di Venezia riuniti per parlare del tema professionisti eha tre ruote e diciassette articolazioni che gli consentono di spostarsi in tutte le direzioni, mentre seilaser e due a ultrasuoni lo aiutano a superare gli ostacoli anche al buio: parla, ascolta, interagisce. Fatturazione elettronica, pareri, gestione dell'attività di vigilanza sull'assetto contabile amministrativo delle società, individuazione degli indicatori economici anomali delle società, queste alcune delle funzioni che può svolgere ilumanoide. Lanciato in Giappone dalla Holding Soft Bank e testato recentemente a, ha un costo di 1.700 dollari oltre a un canone di manutenzione di 200 dollari ogni tre mesi.