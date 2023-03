MESTRE - Domattina, 6 marzo, alle 8:30 un ufficiale giudiziario del Tribunale di Venezia, accompagnato dalle forze dell'ordine, si recherà a Marghera, in via Vincenzo Brunacci, al centro commerciale Panorama per porre i sigilli al ristorante bar interno, il Rich. Un duro colpo per i 20 dipendenti che rischiano di trovarsi da un giorno all'altro senza un'occupazione, con la forte probabilità di venire licenziati.

D'altro canto la situazione è degenerata visto che da un anno il gestore, la società Primavera, non pagava l'affitto al Gruppo Pam Panorama.

«I lavoratori, inoltre, avanzano già il Tfr e tre mensilità. La situazione è davvero pesante. - commenta Nicola Pegoraro della Fisascat Cisl provinciale che sta seguendo la delicata e penosa vicenda - Abbiamo contattato il gestore chiedendogli un incontro al più presto ma non ci ha dato alcuna risposta. E ci siamo sentiti anche con i responsabili di Pam Panorama per cercare di trovare una soluzione che salvi i posti di lavoro».

Il locale all'interno dello storico supermercato, a detta dei sindacati e dei dipendenti, lavora molto offrendo pasti e ristori ai clienti della struttura commerciale: è sostanzialmente un self service che offre primi, piati unici, panini, tramezzini ma anche pizze; e poi c'è il bar.

«Non capiamo, dunque, perché l'affitto non sia stato pagato per tutto questo tempo, il debito pare ammonti ormai a 250 mila euro, e sembra che ci sia malessere anche tra i fornitori. Pam Panorama si è dimostrato più disponibile anche perché ha interesse a riaprire al più presto l'attività per non lasciare il supermercato senza un servizio apprezzato dai clienti: - continua il segretario Fisascat - Ci hanno detto che stanno cercando nuovi imprenditori disponibili ad assumersi la gestione del locale, altrimenti noi speriamo che la stessa Pam possa farsi carico di questo impegno. In ogni caso abbiamo chiesto ai responsabili del Gruppo di dare comunque una mano ai lavoratori, per farli assumere dal nuovo gestore chiunque esso sarà. Nel frattempo ci stiamo dando da fare e assisteremo i dipendenti con il nostro ufficio vertenze, nell'attesa che arrivino novità dai contatti avviati dal Gruppo Pam con possibili nuovi gestori».

La chiusura del ristorante bar Rich non è la prima in questo periodo, all'interno di centri commerciali, ospedali, centri direzionali e il fenomeno si sta allargando: in alcuni casi le attività chiudono a seguito dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, come per il Rich, in altri a seguito della decisione diretta del gestore.