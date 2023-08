Venezia. Far West in piazzale Roma, arrestate tre persone per tentato omicidio

VENEZIA - La squadra Mobile della Questura di Venezia, la scorsa notte, ha arrestato tre cittadini bengalesi, per il reato di tentato omicidio in concorso, ritenuti responsabili del ferimento di alcune persone nel corso di una violenta rissa scoppiata nei pressi del terminal di Piazzale Roma a Venezia.

I poliziotti, domenica mattina, erano intervenuti sul luogo trovando due tunisini che presentavano ferite da arma da taglio per i quali è stato necessario predisporre il trasporto in ospedale.

Gli accertamenti avrebbero permesso di individuare, oltre alle persone coinvolte nella lite, anche il luogo ove era scoppiata la rissa dove è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico con evidenti tracce ematiche.

La ricostruzione investigativa, sfruttando anche le immagini di videosorveglianza comunali e valorizzando le informazioni assunte dai cittadini che avevano assistito ai fatti, si è concretizzata nei gravi indizi di colpevolezza a carico di tre cittadini di origine bengalese. In considerazione di quanto accertato, d'intesa con il magistrato di turno di Venezia, i tre cittadini bengalesi sono stati tratti in arresto per il reato di tentato omicidio in concorso, inoltre sono stati deferiti due tunisini e un kosovaro per lesioni ai danni di un autista di taxi.