Arrivano gli ultimi familiari delle vittime, da domani le salme all'obitorio. Il prefetto: «Dai consolati la documentazione per il rimpatrio»

VENEZIA - «Credo che i tempi per il rimpatrio saranno brevissimi, è in corso di predisposizione la documentazione, entro domani sera tutte le salme saranno ricomposte e saranno nell'obitorio dell'ospedale di Mestre, e da quel momento in poi è opportuno che siano trasferite». Lo ha spiegato ai giornalisti il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, a proposito delle vittime dell'incidente del bus. «Ho suggerito di attendere domani - ha aggiunto - perché domani alcuni familiari raggiungeranno Mestre, e quindi per dare loro la possibilità di vedere per l'ultima volta i propri cari». «Le salme - ha poi detto Di Bari - potrebbero ripartire da domenica, ma tutto dipenderà dalla documentazione che i consolati saranno in grado di fornire al comune di Venezia. Ci vengono segnalate difficoltà da parte dei parenti delle vittime del Portogallo di raggiungere Venezia, ma mi hanno informato che potrebbero raggiungere Mestre tra oggi e la giornata di domani.